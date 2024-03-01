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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث معدية نكلا.. شاهد

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسر وأهالي ضحايا حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، ناقلاً لهم عزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معربا عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أكد محافظ كفر الشيخ، علي وقوف المحافظة بجانب أبنائها في جميع الأوقات وخاصة في الأزمات والمحن، وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر ضحايا حادث معدية نكلا الأليم الذي راح ضحيته 8 من خيرة شباب قرية ميت الديبة بكفر الشيخ.


وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والنائب ياسر منير، والنائبة مها شعبان، أعضاء مجلس النواب، لجهودهم المبذولة في هذا الحادث الأليم.

كما قدم الشكر لعمدة نكلا "عبد الحميد أبو إبراهيم" على رأس الأهالي المشاركين في عمليات البحث والعثور على جثامين أبنائنا، من قرى "نكلا وأبو ربيع"، وحضوره على رأس وفد من قرية نكلا لتقديم واجب العزاء لأسر أبنائنا بقرية ميت الديبة، ومواساتهم في مصابهم الأليم، معربا عن خالص شكره لجميع المشاركين في عمليات الإنقاذ وخاصة شبابنا من قرى "نكلا وأبو ربيع" بمحافظة الجيزة.

من جانبهم، أعرب أهالي قرية ميت الديبة عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ كفر الشيخ على حضوره لتقديم واجب العزاء، مؤكدين على متابعته اللحظية للحادث وحرصه على رعايتهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والنائب ياسر منير، والمهندس باسم حجازي، عضوي مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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