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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول تصريح من رئيس عين شمس عن سرقة أجهزة من الجامعة..القصة كاملة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس واقعة سرقة خلال الأيام الماضية، حيث حاول أحد الإداريين التابعين لإدارة النقل والحركة بالجامعة إضرام النار في نفسه بعد القبض عليه من قبل أمن الجامعة لحوزته أجهزة حواسب آلية وطابعات أخذها "خلسة" من الجامعة دون وجه حق.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "صدى البلد" تفاصيل الواقعة، حيث أوضحت أنه أثناء تفتيش إحدى السيارات التابعة للجامعة قبل خروجها من البوابة الرئيسية، سأل أحد أفراد الأمن عن محتويات السيارة فرد عليه الموظف "هـ.م" بأنه يقوم بنقل أجهزة إلى مكان آخر تابع للجامعة في العباسية، فيما رد زميل الموظف بأنهم ينقلون أشياء "للناحية التانية"، وهو ما دفع رجل الأمن بالشك تجاههم فطلب منهما النزول والتوجه لمكتب الأمن.

وبالاستعلام من قبل إدارة الجامعة حول قيامهم بعملية نقل لأدوات للجامعة من مكان لآخر، نفوا قطعيا إصدارهم توجيهات بذلك الأمر، مما دعى قيام رجال أمن الجامعة بإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموظف وشريكه.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها لـ "صدى البلد" أن فور استشعار الموظف وشريكه بكشف أمرهما، قام الموظف بمحاولة حرق نفسه لتحويل الموقف أمام الجميع بأن رجال الأمن يحاولون تلفيق تهمة له، إلا أن رجال أمن الجامعة نجحوا في إحباط هذا الفعل وأصيب أحد رجال الأمن نتيجة ذلك.

وتمارس الجهات المختصة وجهات التحقيق استجواب الموظف وشريكه.

أول تصريح من جامعة عين شمس بشأن اشعال الموظف النار في نفسه 

أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أنه تم إحالة الموظفين المضبوطين عن طريق رجال الامن بالجامعة للشؤون القانونية في واقعة سلبهم مسروقات من داخل جامعة عين شمس.

وأشار رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحات لصدي البلد أن المضيوطين سيتم عرضهم علي النياية يوم الاحد القادم الموافق 3 مارس 2024.
 

جامعة عين شمس الجامعة الدكتور محمد ضياء إشعال النار

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