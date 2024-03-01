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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني و2 من الأهلي.. استبعاد 5 لاعبين من حسابات حسام حسن

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر استبعاد 5 لاعبين من حساباته خلال معسكر مارس الجاري، وذلك قبل إعلان قائمة المنتخب الوطني الرسمية لخوض دورة الإمارات الودية.

 واللاعبون الذين سيتم استبعادهم هم: “محمد النني من أرسنال -  أحمد حسن كوكا من ألانيا سبور - محمد صبحي من الزمالك - محمود عبد المنعم كهربا من الأهلي - عمر كمال عبد الواحد من الأهلي”.

ومن الجدير بالذكر أن حسام حسن قد استقر حتى الآن على قائمة تضم 25 لاعبًا لمعسكر شهر مارس، حيث يشمل الحراسة محمد عواد ومصطفى شوبير وأحمد الشناوي، وفي خط الدفاع محمد عبد المنعم ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد حمدي وأحمد كالوشا وحسام عبد المجيد ومحمد شكري. 

أما في خط الوسط، فتضم القائمة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمر مرموش ومصطفى فتحي ومروان عطية، ويشمل خط الهجوم مصطفى محمد ومحمد شريف وحسام أشرف. 

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس، حيث ستضم 28 لاعبًا.

أحمد سيد زيزو أحمد حجازي احمد حسن كوكا أحمد الشناوي النادي الأهلي المنتخب الوطني

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