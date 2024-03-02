عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

صدى البلد

تستمر عملية صرف معاشات شهر مارس 2024 اليوم من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الالي ال Atm .

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها.

وأوضح عوض أن الزيادة الجديدة تستفيد منها ما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بدءاً من اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس.

وأشار عوض إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال مكاتب البريد وفروع الهيئة. وناشد عوض أصحاب المعاشات التأكد من بياناتهم الشخصية على موقع الهيئة الإلكتروني، لضمان سهولة وسرعة صرف المعاشات.

وتابع عوض أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات. وأكد عوض أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية

وقال عوض ، في تصريح له  ، إن الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي جاءت ترجمة عملية لشعوره بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.


وأضاف : أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ.


وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، كما أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو بلغت حوالي 22 مليار جنيه .


وأوضح أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 وحتى 30/ 6/ 2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبار اًمن تاريخ استحقاق المعاش.

ووجه عوض خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة التي تهدف إلى توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.


كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
 

صرف صرف معاشات مارس معاشات شهر مارس البريد بالزيادة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

بعد وصول دولارات رأس الحكمة .. الوزراء ينشر أسعار الأخضر والذهب

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

عودة للأجواء الباردة .. انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم| الطقس

إعلام عبري: جانتس يزور واشنطن بالمخالفة لرغبة نتنياهو

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي ‎لبنان

لأول مرة منذ 14 عاما.. رئيس إيران يزور هذه الدولة

دعاء جميل في الصباح.. احرص عليه قبل الذهاب للعمل

يقترب من الرحيل لهذا السبب.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس جديدة عن كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فتاة مصرية تثير ضجة في المغرب وتتصدر التريند.. ما القصة ؟

فستان مكشوف.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

كبروا أوي.. أبطال العشق الممنوع بعد 16 سنة من عرض المسلسل

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ