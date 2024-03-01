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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس إدارة كونكريت للتطوير العقارى يكشف تفاصيل مشواره

رئيس مجلس إدارة كونكريت
رئيس مجلس إدارة كونكريت للتطوير العقارى

قال محمود حسين رئيس مجلس ادارة شركة كونكريت للتطوير العقاري انه بدأ العمل في التجمع الخامس منذ عام 2012 وكان لديه طموح كبير أن يمتلك عملا خاصا به.

 وأضاف محمود حسين خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي انه عمل في العديد من الشركات وكان حريصا دائما على ان يبذل جهدا كبيرا في اي عمل يقوم به معقبا:"كنت بروح اول واحد الشغل وارجع اخر واحد".

 واوضح رئيس مجلس ادارة شركة كونكريت انه تدرج في العديد من المناصب بداية من مشرف موقع وامتلك خبرات كافيه لإنشاء اكبر المشاريع بداية من استلام قطعه ارض حتى تسليم المشروع.

توفيق الله

 واضاف محمود حسين:" اول مشروع عملته كان عماره واتباعت كلها خلال ثلاث شهور وبدأت الشركة في شقة صغيرة في احدى الفلل بالتجمع الخامس".

الإعلامي طاهر حمدي التجمع الخامس المشاريع صدى البلد” طاهر حمدي

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