عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجان إلكترونية ممنهجة.. بكري ينفي شائعات بيع مصنع سكر لمستثمر إسرائيلى

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

قال الإعلامى مصطفى بكري أن الجماعات المتطرفة لن تنجح في ضرب الثقة بين مصر وجيشها وقائدها، معقبا:"نقف قلبا وقالبا مع جيشنا للحفاظ على الكيان الوطني".

ونفى مصطفى بكري خلال خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” ، المذاع على قناة “صدى البلد” شائعات بيع مصنع سكر بمحافظة قنا مملوك لرجل أعمال إماراتي لمستثمر إسرائيلي.

لا توجد

وأكد الأعلامى مصطفى بكرى أنه لا توجد أي مصانع سكر مملوكة لإماراتيين في قنا وأن مصانع السكر المتواجدة في المحافظة تحت إدارة الدولة .

وتابع بكرى: الأخبار التي تم تداولها على منصة التغريدات القصيرة “أكس” غير صحيحة، وهدفها الرئيسي تشويه العلاقات بين مصر والإمارات.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصنع السكر الوحيد المملوك لمستثمر إماراتي موجود فى محافظة المنيا، والجميع يدرك أن هذه الأخبار التي تم نشرها من خلال لجان إلكترونية ممنهجة هدفها ضرب وزعزعة استقرار الوطن.

 

إدارة الدولة إسرائيل الإعلامي مصطفى بكري الجماعات المتطرف الامارات حقائق واسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

فوّض مرتضى منصور| نجل حلمي بكر يوجّه اتهامًا خطيرا لـ زوجة والده الراحل

ترشيحاتنا

أحد المتهمين حاول حرق نفسه.. قرارات عاجلة لجامعة عين شمس في واقعة المسروقات

لجان إلكترونية ممنهجة.. بكري ينفي شائعات بيع مصنع سكر لمستثمر إسرائيلى

لو تعرضت للحزن والعصبية.. طرق الوقاية من القلب المكسور

لن تدفع للصحافة الإلكترونية.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

إيران تمدد ساعات الانتخابات وسط انخفاض نسبة المشاركة

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام ينصح الفتيات: «ماتحطيش صورك أبدا على مواقع التواصل»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستكمل المسيرة.. ابن الدكتور هاني الناظر يصف أولى العلاجات الطبية

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

ماكنش قادر يتحرك.. كيف تحمي نفسك من مرض حلمي بكر

وفاة حلمي بكر.. آخر أزمات الملحن الراحل وأشهر زيجاته

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ