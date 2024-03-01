لجان إلكترونية ممنهجة.. بكري ينفي شائعات بيع مصنع سكر لمستثمر إسرائيلى

قال الإعلامى مصطفى بكري أن الجماعات المتطرفة لن تنجح في ضرب الثقة بين مصر وجيشها وقائدها، معقبا:"نقف قلبا وقالبا مع جيشنا للحفاظ على الكيان الوطني".

ونفى مصطفى بكري خلال خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” ، المذاع على قناة “صدى البلد” شائعات بيع مصنع سكر بمحافظة قنا مملوك لرجل أعمال إماراتي لمستثمر إسرائيلي.

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وأكد الأعلامى مصطفى بكرى أنه لا توجد أي مصانع سكر مملوكة لإماراتيين في قنا وأن مصانع السكر المتواجدة في المحافظة تحت إدارة الدولة .

وتابع بكرى: الأخبار التي تم تداولها على منصة التغريدات القصيرة “أكس” غير صحيحة، وهدفها الرئيسي تشويه العلاقات بين مصر والإمارات.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصنع السكر الوحيد المملوك لمستثمر إماراتي موجود فى محافظة المنيا، والجميع يدرك أن هذه الأخبار التي تم نشرها من خلال لجان إلكترونية ممنهجة هدفها ضرب وزعزعة استقرار الوطن.