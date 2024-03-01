تأجيل امتحانات ودعم مادي.. قرارات جديدة لمجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه الشهري

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وأصدر مجلس جامعة القاهرة عدد من التصريحات الهامة خلال الإجتماع الشهرى .

تقديم دعم مادي تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه لمستشفى الطلبة للإنفاق علي جميع متطلبات الرعاية الصحية.

تقديم الدعم المادي لكلية الطب البيطري لإجراء بعض أعمال الصيانة والترميم داخل الكلية

6 ملايين جنيه لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" لصرف أتعاب الأطباء والاستشاريين.

الموافقة على تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لعدد من طلاب الجامعة الذين شاركوا في احتفال قادرون باختلاف.

تجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومكتب الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

استحداث وحدة التدقيق والترجمة التخصصية للبحوث العلمية تتبع الإدارة العامة للبحوث العلمية بالجامعة.

تخصيص مبلغ 600 ألف جنيه لتمويل مشروعات متعددة التخصصات بكلية الصيدلة.