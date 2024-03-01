جمعية الأمم المتحدة للبيئة تعتمد 15 قرارا في كينيا

انعقدت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6) في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس في مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وأعلنت ليلى بن علي، رئيسة الجمعية ووزيرة الطاقة والتنمية المستدامة في المغرب، اليوم الجمعة، أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة اعتمدت 15 قرارا وإعلانا وزاريا، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت أنه تم اعتماد قرارين وإعلان وزاري، وتركز القرارات على إدارة المياه وتعزيز مراقبة جودة الهواء على المستوى الوطني والحفاظ على الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي.

وأشارت إلى أن الإعلان الوزاري أقر بالحاجة الملحة لمواجهة الأزمة البيئية، وأيد المبادئ والنتائج الرئيسية للإعلانات السابقة، ووضع 10 إجراءات تعهدوا، كوزراء البيئة، بتنفيذها.

وقال بنعلي إن رئاسة جمعية البيئة انتقلت إلى عبدالله بن علي العامري رئيس هيئة البيئة العمانية.

واستضافت نيروبي، الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس، قمة المناخ الأفريقية الأولى في سبتمبر 2023، حيث تم التوقيع على إعلان نيروبي.

ويقترح نظاما ضريبيا عالميا لتمويل برامج تغير المناخ وحضر الاجتماع 17 رئيس دولة وحكومة إفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعلماء وكبار المستثمرين والمتخصصين في مجال أحدث التقنيات.