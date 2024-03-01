آثار القاهرة: غلق تسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا 7 مارس

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ،إعلان مهم لطلاب الدراسات العليا 2023 - 2024 .

وقال الدكتور محسن صالح ، تم فتح السيستم لتسجيل المواد الاختيارية لطلاب الدراسات العليا على الموقع ولمدة أسبوعين من تاريخ اليوم وسيتم الإغلاق يوم 7 مارس 2024 .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفد وكالة الاعتماد الألماني في العلوم الصحية والاجتماعية AHPGS، للاعتماد الدولي لكلية التمريض، بحضور الدكتورة فاطمة عابد القائم بأعمال عميد الكلية، ووكيلة الكلية للدراسات العليا ولفيف من قيادات الكلية.

وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور محمد الخشت، إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة بالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه الجامعة حيث أنها جامعة حكومية تضم 270 ألف طالب، وتضم 25 مستشفى جامعيا يقدم خدماته الطبية للمصريين جميعًا، بالإضافة إلى امتلاك الجامعة 167 مركزا بحثيا وخدميا، و27 كلية، مشيرًا إلى إنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر والذي يعمل من خلال برامج دولية مشتركة مع كُبري الجامعات العالمية.