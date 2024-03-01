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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا .. اشتباكات بين الشرطة والمزارعين في سرقسطة

الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية

شهدت مدينة سرقسطة الإسبانية، اليوم الجمعة 1 مارس 2024 اشتباكات بين الأمن والمزارعين المحتجين.

أفادت صحيفة "الباييس" الإسبانية، أن الشرطة استخدمت القوة ضد المزارعين المحتجين، موضحة أن الاحتجاجات جرت بالقرب من قصر برلمان منطقة أراجون المتمتعة بالحكم الذاتي.

ونقل أحد المتظاهرين إلى سيارة الإسعاف، وفي وقت سابق.

ويطالب المزارعون المحتجون بالحماية مما يعتبرونه واردات غير عادلة من دول ذات معايير بيئية أقل خارج الاتحاد الأوروبي، وبيروقراطية أقل ومساعدات بسبب الجفاف الذي يؤثر بشكل خاص على كتالونيا.

وحذر متحدثون باسم المزارعين على قناة "آر تي في إي" من أن الإجراء سيستمر حتى يوافق السياسيون على مطالبهم.

وحدد وزير الزراعة الإسباني ومنظمات المزارعين الجولة التالية من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل بعد أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد من قبل المزارعين.

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