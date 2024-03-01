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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم دورات محو الأمية لتطوير قدرات العمال والعاملات

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، دورات محو أمية لعدد من العاملين بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ومن جهتها، قالت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اقترحت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، تطوير قدرات العمال والعاملات في الكلية، ولذلك تنظم الكلية دروسًا لمحو الأمية مرتين أسبوعيًا تقدمها آمال السيد؛ لتأهيلهم لاجتياز اختبار محو الأمية.

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أطلق عدد من الطلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة Doctor N ضمن مشروعات التخرج، وهي حملة اجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع المصري بالخدمات الصحية المنزلية وإظهار فوائدها ومزاياها المتنوعة.

وأوضح الطلاب المشاركون في الحملة، أن تلك الحملة تتوافق مع رؤية مصر 2030 فيما يخص المجال الصحي، وهي أن يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز مع تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

التغطية الصحية الدكتورة ثريا احمد البدوي بكلية الإعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة عميدة كلية الإعلام كلية الاعلام جامعة القاهرة

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