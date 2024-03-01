أستاذ اجتماع: التكنولوجيا تسببت فى جرائم أثرت فى الرأى العام

قال الدكتور وليد رشاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن المجتمع المصري شهد جرائم أثرت في الرأي العام، منوها أن التكنولوجيا كانت الداعم والعامل الأول لحدوث تلك الجرائم مستشهدا بحادثة فتاة العريش وفتاة الشروق وطالب الدقهلية.

وتابع الدكتور وليد رشاد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: طالبة العريش تم ابتزازها تكنولوجيا قبل وفاتها مثلها مثل واقعة فتاة المنصورة، معلقا: الجناة والمجني عليهم في الجرائم الأخيرة كلهم في عمر الشباب.



وقال الدكتور وليد رشاد، إن السوشيال ميديا والهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تجعل الشباب تنفذ أفعال بسبب هوس التريند حتى في ارتكاب الجرائم.

معدلات الجريمة

وأشار إلى أن معدلات الجريمة عالميا تتمحور حول 5 جرائم أساسية وهم الصمود والمرونة، الإتجار بالبشر، الجرائم المالية والنصب،الجرائم السيبرانية والإرهاب،جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.