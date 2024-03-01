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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أحد المتهمين حاول حرق نفسه.. قرارات عاجلة لجامعة عين شمس في واقعة المسروقات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، إحالة العاملين المضبوطين عن طريق رجال الأمن بالجامعة، في واقعة اتهامهما بمحاولة سلب ممتلكات من داخل الجامعة، إلى الشئون القانونية، مشددة في الوقت ذاتخ على احترامها التام لسيادة القانون.

وأشارت الجامعة، إلى أنها أبلغت جهات التحقيق المختصة، وسيتم عرض المتهمين على النيابة، بعد غد الأحد 3 مارس 2024.

ونوهت الجامعة، بأن هذا الإجراء، جاء عقب توقيف أمن الجامعة لأحد العاملين بالجامعة- يعمل بإدارة النقل والحركة- هو وزميل له؛ لحيازتهما «أجهزة حواسب آلية، وطابعات»، أخذاها من الجامعة دون وجه حق، فما كان من أحدهما إلا التهديد بحرق نفسه، وقد نجح رجال أمن الجامعة في إحباط المحاولة، وتم تحويل الأمر برمته إلى جهات التحقيق المختصة، والتي تتولى، دون غيرها، إصدار الأحكام النهائية، وفقا لتطورات التحقيق.

وأكدت جامعة عين شمس، حرصها التام على توفير بيئة آمنة لجميع منسوبيها من أفراد المجتمع الجامعي، وتدين بشدة أي عمل من شأنه تعريض حياة أي شخص للخطر، وتعمل بكل جدية؛ لضمان سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع الجامعي، في ظل تطبيق مباديء العدالة والمساواة.

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أحد المتهمين حاول حرق نفسه.. قرارات عاجلة لجامعة عين شمس في واقعة المسروقات

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