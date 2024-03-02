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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نكهات طبيعية لتحسين طعم الماء.. وعلامات تحذيرية من الجفاف

الماء
الماء

إذا كنت لا تحب تناول الماء بشكل مباشر، يمكنك إضافة بعض النكهات الطبيعية لتحسين طعم الماء.

 إليك بعض الإضافات التي يمكنك استخدامها، وفقا لما نشره موقع إكسبريس. 

قطع الفاكهة: يمكنك إضافة شرائح الليمون أو الليمون الحامض أو الفراولة أو البرتقال إلى الماء لإعطاءه نكهة منعشة وطعم مميز.

الأعشاب الطازجة: يمكن إضافة أوراق النعناع أو النعناع الحامض أو البقدونس أو الزنجبيل الطازج إلى الماء لإضافة نكهة وتحسين الطعم.

الشاي الأخضر: يمكن إضافة كيس شاي أخضر إلى الماء وتركه ينقع لبضع دقائق قبل تناوله. سيضيف الشاي الأخضر نكهة مميزة وسيمنحك فوائد صحية إضافية.

ماء الفاكهة المنزلي: يمكنك تحضير ماء الفاكهة المنزلي عن طريق تقطيع الفواكه المفضلة لديك ووضعها في قارورة ماء مع بعض الثلج، وتركها لمدة ساعتين على الأقل لتنتقل النكهة إلى الماء.

بالنسبة لعلامات الجفاف، فإليك بعض العلامات التحذيرية التي يجب مراقبتها:

جفاف الفم والحلق الجافة.
شعور بالعطش المستمر.
تورم اللسان والشفتين.
ضعف القدرة على التركيز والصداع.
تغير لون البول إلى الداكن وتقليل كمية البول.
انخفاض مرونة الجلد وظهور التجاعيد.
الشعور بالدوخة والتعب الشديد.


إذا كنت تشعر بأي من هذه العلامات، فقد تكون تعاني من جفاف. يجب عليك شرب الماء بشكل منتظم وتجنب الإجهاد الحراري وتجنب تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية السكرية. إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

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