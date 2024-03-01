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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بـ«القومي للبحوث»: مطالب المصريين تتلخص في الستر والصحة

الدكتور وليد رشاد
الدكتور وليد رشاد

طالب الدكتور وليد رشاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أئمة المساجد، بالحديث عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك»، ومدى تأثيره السلبي على الأطفال.

وأضاف وليد رشاد، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مطالب المصريين تتلخص في الستر والصحة.

ترابط المواطن بالوطن

أشار الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إلى أن الدراسات والأبحاث التي يجريها المركز القومي للبحوث؛ تكشف عن ترابط المواطن بالوطن.

وأوضح الدكتور وليد رشاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن الأجيال الحالية مستهلكة للتكنولوجيا بصورة كبيرة، كما أن هذه التكنولوجيا طغت على كل مناحي الحياة، وأبرزها التعليم.

التواصل الاجتماعي الدكتور وليد رشاد برنامج “حقائق وأسرار” تكنولوجيا حقائق واسرار

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