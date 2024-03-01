سياسي: المؤسسات الدينية شكلت الكثير من حياة وهوية المصريين

قال سمير مرقص، المفكر السياسي، أن الهوية المصرية مترابطة بين كافة أطياف المجتمع وهناك ترابط ونسيج واحد بين المواطنين.

وأضاف سمير مرقص خلال لقائه مع برنامج "نظرة"، والمذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن مقولة «الشعب المصري متدين بطبعه»، غير مناسبة، ويمكن القول أن الشعب المصري متدين على طريقته أفضل من طبعه.

وتابع: المؤسسات الدينية شكلت الكثير من حياة وهوية المصريين، كما أن الدولة الحديثة ساعدت أبناء المؤسسات الدينية للخروج للحياة العامة ومشاركة كافة أطياف المجتمع.

أوضح سمير مرقص، أنه لابد أن يكون هناك نوعا من التضامن الإنساني، وتسخير العولمة وفقا لبيئة كل مجتمع، مشيرًا إلى أن كتابه «أحلام فترة العزلة»، تحدث فيه عن تطوير آلية الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج.

تجديد الفكر

أردف سمير مرقص، أنه يميل لتجديد الفكر الديني ليتماشى مع معطيات كل عصر، موضحًا أن هناك مجموعة من العوائق كانت تقف أمام تجديد الفكر الديني، أبرزها الحركات الداخلية داخل المؤسسات الدينية.

وأشار مرقص إلى أن المواطن المصري الذي عرف طريق الميدان «المجال العام»، يجد صعوبة في العودة إلى الخلف، موضحًا أن السياق المجتمعي عادة ما يفرض نفسه.