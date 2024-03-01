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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير مرقص: يجب تنقية المجتمع من الأفكار المغلوطة والشوائب الشعبية

سمير مرقص
سمير مرقص

قال المفكر الكبير سمير مرقص أن مصر انقطعت عن فكرة «الذمة» أو الطائفية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تتبنى المؤسسات الدينية فكرة المواطنة، و يجب تنقية المجتمع من الأفكار المغلوطة والشوائب الشعبية.

وتابع المفكر الكبير سمير مرقص خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أننا نعيش حياة القرن الماضي بفكر الاستنساخ وليس الاستلهام.

وأضاف سمير مرقص أن حرب غزة أظهرت قوى عالمية تنافس وتوازي القوة الأمريكية، والعالم الجديد يشهد تغيرات طفرية في كل مجال، في ظل التطور التكنولوجي الجديد.

مصر ستمر

وواصل قائلا: مصر ستمر من الأزمة كما حدث على مر التاريخ منذ عصر البطالمة، ومحاولة مقاومة الإرهاب أمر مهم نتج عنه الحفاظ على تماسك وتجديد الدولة الحديثة بما يتناسب مع التغييرات الفكرية.

الإعلامي حمدي رزق الدولة الحديثة القوة الأمريكية المؤسسات الدينية حمدي رزق عصر البطالمة مقاومة الإرهاب برنامج نظرة التطور التكنولوجي

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