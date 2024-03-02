ميس حمدان عن سبب قلة أعمالها الفنية: ظروف وهرجع تدريجيا

كشفت الفنانة ميس حمدان، تفاصيل مشاركتها في فيلم «السيستم»، مردفة: «دوري في الفيلم مشهد واحد آخر الفيلم وهو عبارة عن دور فتاة ليل».

وأوضحت ميس حمدان خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مخرج فيلم السيستم، نجح في توظيف كل المشاركين في الفيلم، مشيرة إلى أن هذا الأمر ظهر جليا في أدوار الفنان طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي.

فيلم السيستم

وتابعت ميس حمدان: «هظهر في فيلم السيستم كام دقيقة بس، علشان أساعد الفنان أحمد الفيشاوي بسبب حيرته تجاه الفتاة التي يحبها، كما سأوجه له عدة نصائح غير متوقعة كونها فتاة دليل».

وعن سبب قلة أعمالها الفنية، أشارت ميس حمدان إلى أن هناك مجموعة من الظروف التي بعدتها عن الساحة الفنية، ولكن الفترة المقبلة ستشهد عودتها تدريجيا مرة أخرى للساحة الفنية.