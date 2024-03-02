حسين لبيب يوضح سبب التعاقد مع 10 لاعبين في مركز واحد

كشف رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، سبب التعاقد مع 10 لاعبين في مركز واحد عبر قناة الزمالك .

وقال لبيب: وعدنا بفك القيد وهو كان أعنف الملفات التي عملنا عليها، لأننا كنا مطالبين بسداد حوالي 2.5 مليون دولار في وقت صعب بالعملة الصعبة، "وفي 120 يوما استطعنا تحقيق كل ما وعدنا به جماهير الزمالك.

و استكمل : وأعدنا اسم حلمي زامورا للإستاد، يجب أن نحافظ على معايير نادي الزمالك وتاريخه ورموزه".

وأضاف : "انتقدنا البعض بسبب ضم 10 لاعبين في مركز واحد، ولكن عندما كنا نعمل على ملف الصفقات، وضعنا في خطتنا أنه من المتوقع أن تتجدد أزمة المنع من القيد خلال شهرين أو ثلاثة، خاصة أن قضيتي خالد بوطيب وباتشيكو لم ينتهيا بعد، ولا نعرف المبالغ النهائية المطلوبة.