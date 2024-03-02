رئيس نادي الزمالك يكشف حقيقة رحيل زيزو عن الفريق

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر قناة الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق زيزو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال حسين لبيب عبر قناة الزمالك :الحمدلله قدرنا نحافظ على الفريق وقدرنا ندعم الفريق، و فتوح ابن من ابناء نادي الزمالك و جدد ثلاث مواسم بدون اي مشاكل و شو زي ما كان حاصل.

وأضاف : الكلام بخصوص زيزو سابق لأوانه ومعرفش ايه سببه، كابتن أحمد زيزو ابن من أبناء الزمالك ولسه فاضل في عقده موسم ونصف.

وتابع : مش معقول برضوا نصحى نلاقي كمية اخبار عن أن الراجل عايز يمشي وابوه بيضغط وكلام غريب جدا.