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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يكشف تفاصيل جديدة بشأن غرامة كهربا

كهربا
كهربا

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق : غرامة كهربا اتسددت وجزء منها بشيك".. ريهام حمدي هتقولك تفاصيل دفع كهربا غرامته لنادي الزمالك 
 

وكان قد كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك تفاصيل نارية بشأن غرامة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

 

وقال كمال شعيب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ملف كهربا بدأ قبل مجلس إدارة الزمالك الحالي، ولم يحل بين يوم وليلة، حسين لبيب كان يسعى للحصول على حق النادي، قضية كهربا في صراعات منذ 2019".

 

وأضاف : حسين لبيب وضع خطة ودية للحصول على حق النادي في أزمة كهربا، والحصول على مبلغ غرامة كهربا كامل وعدم التفريط فيه .

 

وتابع: "الزمالك حصل على حقه كاملًا في غرامة كهربا وليس على دفعتين، الاتفاق تم يوم 29 فبراير .

 

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