الكون يهاجم نفسه.. تفاصيل صادمة عن تأثير الإشعاع فوق البنفسجي في الفضاء

تلسكوب جيمس ويب.. يستمر في استكشاف المزيد من أسرار الفضاء وكان آخرها رصد مشاكل في سديم أوريون، حيث تشير الدراسات الجديدة إلى أن رياح النجوم تؤدي إلى تآكل المواد التي تشكل الكواكب حول نجم شاب.

بحسب مجلة “لايف ساينس” العلمية، فإنه وفقا للمراقبات التي قام بها تلسكوب جيمس ويب، يُظهر أن قرصًا مدمجًا من الغاز والغبار حول نجم شاب في سديم أوريون يفقد كميات ضخمة من الهيدروجين سنويًا.

ويُعرف هذا القرص بالقرص الكوكبي ، وهو المنطقة التي يمكن أن تشكل فيها الكواكب الجديدة. وبالتالي، فإن فقدان كميات كبيرة من المواد قد يقيد عملية تشكل الكواكب.

منع تشكل الكواكب الكبيرة

تُشير دراسة جديدة إلى أن هذا الفقدان يحدث بسبب تأثير الإشعاع فوق البنفسجي الشديد الذي ينبعث من مجموعة من النجوم الضخمة المجاورة. وبناءً على قوة هذا الإشعاع، قد يتم منع تشكل الكواكب الكبيرة في هذه المنطقة.

تقدم هذه النتائج رؤية جديدة حول تأثير النجوم الضخمة على أنظمة الكواكب الشابة. وقد تم نشر نتائج الدراسة في مجلة العلوم، وتعد نجوم مجموعة ترابيزيوم، مجموعة ممتلئة بالنجوم الشابة وتشتهر بوجود مجموعة معروفة في قلب سديم أوريون، أكثر سطوعًا بـ 10 مرات من شمسنا وأكثر إشراقًا بـ 100000 مرة.

وتظهر الملاحظات الجديدة لتلسكوب جيمس ويب أن الإشعاع فوق البنفسجي الناتج عن هذه النجوم الفائقة الإشراق يسخن بشكل كبير الغاز في القرص الكوكبي المجاور المعروف برمز d203-506، مما يتسبب في تحرر كميات كبيرة من المواد التي تشكل الكواكب وتطير بعيدًا في الفضاء.

يُقدر عمر القرص d203-506 بعدة ملايين من السنين، على الرغم من صعوبة تحديد العمر الدقيق. ويُعتقد أأن سديم أوريون نفسه يبلغ من العمر حوالي 3 ملايين سنة، وهذا يعتبر عمرًا شابًا جدًا بالنسبة لعلماء الفلك.

هجوم إشعاعي

تشير الدراسة إلى أنه من المحتمل أن الغاز الذي يتم طرده من القرص الكوكبي يظل داخل السديم، حيث يبلغ قطره حوالي 30 إلى 40 سنة ضوئية، ولذلك فإن هناك فرصة جيدة لبقاء الغاز المطرود ضمن السديم.

ومع ذلك، فإنه قد يتم فقدان هذا الغاز نهائيًا بما فيه الكفاية لمنع تشكل الكواكب المستقبلية في القرص نفسه. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أنه يتم فقدان كميات هائلة من المياه بسبب الهجوم الشديد للإشعاع فوق البنفسجي، حيث يفقد النظام بأكمله كمية من المياه تعادل مياه المحيطات كل شهر.

بسبب تطاير الغاز والغبار من القرص، قد يتساءل العلماء عما إذا كانت الكواكب الصخرية مثل الأرض يمكن أن تتشكل في هذا النظام.

وتشير دراسات الشهاب إلى أن نظامنا الشمسي نفسه، الذي يعود تاريخه إلى 4000 مرة أكبر من القرص d203-506، تأثر أيضًا بوجود نجمة أو أكثر ضخمة مجاورة خلال تشكله.