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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة اليمن: السفينة "روبيمار" تعرضت لهجوم حوثي جديد

صدى البلد

قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن "خلية إدارة الأزمة" المشكّلة من قبلها، للتعامل مع وضع السفينة البريطانية "روبيمار"، "فوجئت أثناء عملها على إنقاذ السفينة المنكوبة"، الخميس الماضي، بهجمات جوية شنتها ميليشيا الحوثي على زورق لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة، ما أدى مقتل وفقدان بعض الصيادين.

وذكر بيان عن وزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أن الهجوم الحوثي الثاني الذي يستهدف السفينة "روبيمار"، يعقّد جهود ومساعي الإنقاذ، ويهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق.

وأشارت الخارجية، أن "ترك السفينة لمصيرها، سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري، فضلًا عن الأضرار التي قد تصل إلى محطات تحلية مياه البحر، على طول الساحل اليمني".

وجددت دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى التحرك العملي السريع، لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة.

وتحمل السفينة البريطانية على متنها نحو 22 ألف طن متري، من الأسمدة المصنّفة كـ"خطرة جدًا"، حين استهدفتها مليشيا الحوثي الأحد قبل الماضي، أثناء مرورها في مياه خليج عدن، ما تسبب في إخلاء طاقمها بعد وقوع أضرار جسيمة في هيكلها، أدى إلى تسرب المياه وغرق جزء منها قبالة مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر.

 

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