النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب قرار أوبك + بشأن الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، الجمعة الأول من مارس، محققة مكاسب أسبوعية، وسط ترقب الأسواق لقرارات أوبك+ المنتظرة.

أضافت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.71 دولار، وبنسبة 2.19% لتبلغ عند التسوية 79.97 دولار للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنحو 4.55%.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار، بنسبة 2% لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.36%.

يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق قرار أوبك+ بشأن الإنتاج، بينما من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من مارس الجاري، ومن المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يومياً في فبراير بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير .

كما تلقت السوق دعما الجمعة من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في أبريل مقارنة بمستويات مارس .

ومن ناحية الطلب، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في فبراير شباط للشهر الخامس على التوالي.

تلقت الأسعار دعما كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والتي أظهرت أن التضخم في يناير جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو