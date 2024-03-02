عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب قرار أوبك + بشأن الإنتاج

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، الجمعة الأول من مارس، محققة مكاسب أسبوعية، وسط ترقب الأسواق لقرارات أوبك+ المنتظرة.

أضافت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.71 دولار، وبنسبة 2.19% لتبلغ عند التسوية 79.97 دولار للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنحو 4.55%.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار، بنسبة 2% لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.36%.

يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق قرار أوبك+ بشأن الإنتاج، بينما من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من مارس الجاري، ومن المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها.

 

وأظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يومياً في فبراير بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير .

 كما تلقت السوق دعما الجمعة من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في أبريل مقارنة بمستويات مارس .

 ومن ناحية الطلب، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في فبراير شباط للشهر الخامس على التوالي.

تلقت الأسعار دعما كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والتي أظهرت أن التضخم في يناير  جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو 

اسعار النفط العقود الآجلة للخام الأميركي اوبك العقود الآجلة لخام برنت مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

قناديل بحر في السماء.. ما القصة؟

كارثة بيئية.. غرق السفينة روبيمار الجانحة في البحر الأحمر

السعر الرسمي لـ ام جي 6 موديل 2024 .. وصلت كام ؟

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

دولة عربية تتعرض لـ 10 هزات أرضية خلال شهر

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بمصر غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

فيديو

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ