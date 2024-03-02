تباطؤ معدل التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى منذ نوفمبر

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو لأقل مستوى منذ نوفمبر خلال الشهر الماضي، وإن كان بأكثر من توقعات المحللين.

ووفقاً لبيانات يوروستات الصادرة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.6% على أساس سنوي في فبراير ، مقابل 2.8% في يناير ، ومقارنة بتوقعات المحللين عند 2.5%.

أما الأساس الشهري للمؤشر، فزاد 0.6% في فبراير .

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطعام والطاقة والتبغ والكحوليات فتباطأ إلى 3.1%، بعدما سجل 3.3% في الشهر الأول من 2023، وهي أيضاً مستويات أعلى من التوقعات البالغة 2.9%.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، سجل التضخم في ألمانيا 2.7% في فبراير ، مقارنة بـ3.1% في الشهر السابق له. كما تباطأ معدل التضخم في إسبانيا عند 2.9% فيما سجل 3.1% في فرنسا.

وأظهر مسح للمركزي الأوروبي أن التضخم قد يستغرق أكثر من عام آخر حتى يتباطأ إلى المستهدف البالغ 2%، على الرغم من الجولة القياسية لزيادة معدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي الضعيف.

ويبحث المستثمرون عن أدلة حول الموعد الذي سيبدأ فيه المركزي الأوروبي رفع الفائدة، ويشير تسعير السوق إلى شهر يونيو