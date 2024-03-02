عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباطؤ معدل التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى منذ نوفمبر

صدى البلد

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو لأقل مستوى منذ نوفمبر  خلال الشهر الماضي، وإن كان بأكثر من توقعات المحللين.

ووفقاً لبيانات يوروستات الصادرة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.6% على أساس سنوي في فبراير ، مقابل 2.8% في يناير ، ومقارنة بتوقعات المحللين عند 2.5%.

أما الأساس الشهري للمؤشر، فزاد 0.6% في فبراير .

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطعام والطاقة والتبغ والكحوليات فتباطأ إلى 3.1%، بعدما سجل 3.3% في الشهر الأول من 2023، وهي أيضاً مستويات أعلى من التوقعات البالغة 2.9%.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، سجل التضخم في ألمانيا 2.7% في فبراير ، مقارنة بـ3.1% في الشهر السابق له. كما تباطأ معدل التضخم في إسبانيا عند 2.9% فيما سجل 3.1% في فرنسا.

وأظهر مسح للمركزي الأوروبي أن التضخم قد يستغرق أكثر من عام آخر حتى يتباطأ إلى المستهدف البالغ 2%، على الرغم من الجولة القياسية لزيادة معدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي الضعيف.

ويبحث المستثمرون عن أدلة حول الموعد الذي سيبدأ فيه المركزي الأوروبي رفع الفائدة، ويشير تسعير السوق إلى شهر يونيو 

مؤشر أسعار المستهلكين معدل التضخم منطقة اليورو الفائدة المركزي الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

مخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مزمنة في قطاع غزة.. تفاصيل

ننتظر أسابيع أخرى.. يورجن كلوب يصدم مشجعي ليفربول بشأن إصابة هذا اللاعب

لتبادل الخبرات الامنية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني

بسبب انضمام السويد وفنلندا للناتو.. لافروف يهدد بنشر أسلحة روسية إضافية

مفاجأة صادمة|هالاند يرحل في هذا التوقيت عن مانشستر سيتي

لماذا يعد إسقاط المساعدات الأمريكية جواً على غزة اعترافا بفشل بايدن؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين.. چورچينا في باريس بإطلالة غير متوقعة

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ