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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عربية..

لأول مرة منذ 14 عاما.. رئيس إيران يزور هذه الدولة

رئيس إيران
رئيس إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن  الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي  توجه  إلى ‎الجزائر لعقد اجتماع ثنائي رسمي وأيضا للمشاركة في الاجتماع السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني رئيس وزراء الجزائر نذير العرباوي.

وبحسب الوكالة الإيرانية؛ فأن هذه الزيارة تأتي الاولي لرئيس إيراني منذ 14 عام.

واستقبل الرئيس الجزائري  عبد المجيد تبون مساء امس نظيره التونسي قيس سعيد بمطار هواري بومدين الدولي.

وكان الرئيس التونسي وصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

ووفق بيان لرئاسة التونسية؛ فقد غادر قيس سعّيد، بعد ظهر اليوم الجمعة ، أرض الوطن في اتجاه الجزائر للمشاركة كضيف شرف في القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز والمقرر لها أن تبدأ أعمالها غدا  2 مارس  بالجزائر.

واجتمع رئيس الجمهورية قبيل مغادرته لتونس ب أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، الذي أطلع رئيس الدولة على نتائج زيارته إلى باريس.

وكان في توديع رئيس الجمهورية السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، و المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، و الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي و سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.

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