رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية الأدنى منذ السبعينات

قدرت تقارير غير رسمية، اليوم السبت، نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، بنحو 40%، وهو ما سيكون أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت وكالة رويترز أن الانتخابات البرلمانية الإيرانية يُنظر إليها على أنها اختبار لشرعية المؤسسة الدينية، مع بقاء المعتدلين والمحافظين ذوي الوزن الثقيل خارج الانتخابات.

وأضافت الوكالة الإخبارية أن الإصلاحيين في إيران وصفوا الانتخابات بأنها غير حرة وغير عادلة، حيث دارت المنافسة بشكل أساسي بين المتشددين والمحافظين غير البارزين الذين أعلنوا الولاء للمثل الثورية الإسلامية.