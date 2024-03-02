تحذير من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد أن مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة معرضة لهطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة تُسبق برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار.

جاء ذلك في تقرير المركز عن حالة الطقس لهذا اليوم.

وقال المركز " لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، المدينة المنوّرة، تبوك؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم.

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحوّل شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط حفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.