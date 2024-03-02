وزير الخارجية العراقي: واشنطن اعتذرت لبغداد لهذا السبب

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت عن تقديم الولايات المتحدة اعتذارا إلى بغداد خلال شهر فبراير الماضي، بسبب شن القوات الأمريكية غارات جوية دون إذن مسبق من السلطات العراقية في الثاني من فبراير.

وأشارت وكالة سبوتنيك، أن وزير الخارجية العراقي أكد على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المنعقد في تركيا، على أن "مسؤول أمريكي قدم لنا اعتذارا فيما يتعلق بهذا الوضع"، ولم يفصح "حسين" عن أي تفاصيل أخرى.

وشهدت الشهور الماضية هجمات متزايدة من الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق، ضد القوات الأمريكية، التي ردت بشن هجمات بطائرات مسيرة أكثر من مرة، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال الشهر الماضي، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا، مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا، يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده"، بحسب قوله.

وينتشر في سوريا، 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.