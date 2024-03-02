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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأرجنتيني مايلي يتعهد بدفع الإصلاحات الاقتصادية مع البرلمان أو بدونه

الرئيس الأرجنتيني
الرئيس الأرجنتيني

وعد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بمواصلة الدفع بأجندته الخاصة بالتحرير الاقتصادي بدعم أو بدون دعم من البرلمان، وفق ما ذكرت صحف دولية.


وفي خطاب له على غرار خطاب حالة الاتحاد في الولايات المتحدة قال مايلي أمام المشرعين إنه "سيواصل المضي قدمًا" في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى إخراج البلاد من عقود من الخلل الوظيفي والتدهور.
 وقال مايلي: “سنغير بلادنا إلى الأبد … بدعم أو بدون دعم السياسيين، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية”.

وصرح مايلي بالتحدي أمام البرلمان بعد أن رفض المشرعون الشهر الماضي مشروع قانون الإصلاح الشامل الذي قدمه على الرغم من المفاوضات الصعبة مع المعارضة التي خفضت عدد التغييرات المقترحة بمقدار النصف تقريبًا.


وفي تصريحات أكثر تصالحية مع مسئولي محللين من رؤساء الولايات، دعا مايلي إلى "ميثاق اجتماعي" من 10 نقاط من شأنه إصلاح إطار توزيع أموال الضرائب بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات.


بدأ ميلي، الذي انتخب في انتخابات الإعادة في نوفمبر، فترة ولايته بتخفيض قيمة البيزو بأكثر من 50%، وخفض إعانات الدعم الحكومية للوقود والنقل، وخفض عدد الوزارات إلى النصف، وإلغاء مئات من الأمور  التنظيمية.


وقد نسبت إليه و حكومته الفضل في ظهور علامات أولية للانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك تحقيق أول فائض شهري في ميزانية البلاد منذ 12 عامًا وتزايد احتياطيات العملات الأجنبية.  


وتتعثر الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بين أزمات اقتصادية منذ عقود، وتعاني من ديون  وانتشار للفقر والتضخم بمعدل ثلاثي الأرقام.

 

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