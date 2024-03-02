وزير الخارجية العراقي: المفاوضات بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أراضينا مستمرة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت أن المفاوضات بشأن انسحاب القوات العسكرية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق لازالت مستمرة.

وقال وزير الخارجية العراقي على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المنعقد في تركيا، إنه لم يتم الاتفاق بعد على الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف "حسين" أن "الولايات المتحدة اعتذرت عن الهجوم الذي تعرضت له الأراضي العراقية في أوائل فبراير".

وكشف عن تقديم الولايات المتحدة اعتذارا إلى بغداد خلال شهر فبراير الماضي، بسبب شن القوات الأمريكية غارات جوية دون إذن مسبق من السلطات العراقية في الثاني من فبراير.