قرارات عاجلة من النيابة بعد مصرع شخصين وإصابة4 أخرين بكورنيش المعادي

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات حادث إنقلاب سيارة ملاكي بكورنيش المعادي والذي أسفر عن مصرع شخصين واصابه ٤ أخرين ، كما استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية ، وإجراء فحص فني للسيارة .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تمكنت من رفع آثار حادث مروع وقع بكورنيش المعادي مساء أمس الأول ، والذي أسفر عن مصرع شخصين واصابه ٤ أخرين ، بعد ان تبلغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مصادمة ووجود متوفين ومصابين بطريق كورنيش النيل اتجاه حلوان.

علي اللواء وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال المرور وبالإنتقال والفحص ، تبين أن السيارة محل المصادمة ملاكى رقم (أ س ع/٩٨٢٨ - تراخيص سارية بأسم والد قائد السيارة) ، بها تلفيات عبارة عن تطبيق بكامل جوانب السيارة وكسر الأكصدام الأمامى ، قيادة المتوفى أحمد علاء محمد عبدالنعيم سن ٢٥ بدون عمل ، ومقيم المنيل مصر القديمة توفى فى الحال على اثر إصاباته كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقله لمشرحة مستشفى هرمن دار السلام العام ، وبصحبته ٣ أشخاص ( مصابين ) وهم :

سيف مصطفى النواوى سن ٢١ بدون عمل ، ومقيم المنيل عين الصيرة مصر القديمة (كدمات وسحجات وتم نقله لمستشفى مبره المعادى) ، ومصطفى رفعت كمال سن ٣٩ عامل ، ومقيم المنيل مصر القديمة (كدمات وسحجات ونقل لمستشفى المبره) ، و كريم محمد خيرى فاروق سن ٢٠ المنيل مصر القديمة (كدمات وسحجات ونقل لمستشفى المبره) .

كما تبين من الفحص انه حال سير قائد السيارة بسرعة كبيرة قادم من منزل كوبرى السلام إتجاه حلوان ، أختل بيده إطار القيادة ، مما أدى إلى فقده السيطرة عليها وأعتلائه الرصيف مصدماً بعامود اناره اسقطه ، و كذا شخصين كانا جالسين بمسطح أخضر على رصيف كورنيش النيل أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر وهما :

حماده ناصف محمد النويشى سن ٢٠ بدون عمل ومقيم الدلنجات البحيرة وتوفى على اثر اصاباته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقله لمشرحة مستشفى هرمن دار السلام العام ، والمصاب عبدالله رضا احمد سن ٢٢ بدون عمل ، ومقيم الدلنجات البحيرة (كدمات وسحجات مختلفة بالجسم وتم نقله لمستشفى مبره المعادى ) .

وأشرف اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة علي سحب السيارة من نهر الطريق والتي تم إصطحابها لديوان القسم ، وتبين وجود تلفيات بالمال العام عبارة عن كسر وسقوط عامود إنارة على الأرض .

وتم إخطار حى دار السلام ، والتاكد من سيولة الحركة المرورية بكورنيش النيل ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير محضر رقم ٢٥٥٧ جنح دار السلام لسنة ٢٠٢٤ ، وتولت النيابة التحقيق .