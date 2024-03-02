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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«19 ب» له نصيب الأسد.. ختام الدورة 72 لمهرجان المركز الكاثوليكي

مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي

أُقيم مساء أمس الجمعة الموافق 1 مارس 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثانية والسبعين.

 بدأ الحفل الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة سات 7 الفضائية، وقناة نايل سينما بفيلم تسجيلي تضمن جانب من فعاليات وندوات الدورة الثانية والسبعين، ثم صعدت للمسرح الإعلامية لميس سلامة لتقديم فقرات الحفل، حيث بدأت بالترحيب بجموع الفنانين والمكرمين والحاضرين، ثم قامت بتقديم الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز لإلقاء كلمته، بعدها كانت كلمة الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر.

و بعد عرض فيلم مُجمع عن لجنة تحكيم هذه الدورة، كانت كلمة لجنة تحكيم الدورة الثانية والسبعين والتي ألقتها الفنانة القديرة/ حنان مطاوع، نظراً لإعتذار المخرجة القديرة ساندرا نشأت رئيس لجنة التحكيم عن الحضور لظروف وفاة والدتها منذ أقل من أسبوعين، وبعد تسليم درع المركز وشهادة تقدير خاصة للفنانة حنان مطاوع، كان هناك تكريماً خاصاً لأعضاء لجنة التحكيم وهم: الكاتب والمؤلف القدير/ عبد الرحيم كمال، الفنانة القديرة/ داليا مصطفى، الفنان القدير/ أحمد شاكر، مدير التصوير القدير/ إيهاب محمد علي، المونتير القدير/ كمال الملاخ، الناقد الفني القدير/ علي الفاتح، الموسيقار القدير/ مصطفى الحلواني.

بعد ذلك تم عرض فيلماً تسجيلياً قصيراً من إعداد (قناة سات 7) عن الأفلام الستة المشاركة بالمهرجان، وتسليم شهادات المشاركة بالمسابقة الرسمية لهم، وكانت هذه الأفلام: فيلم " أنا لحبيبي" إنتاج: السبكي للإنتاج السينمائي (أحمد السبكي)، إخراج: هادي الباجوري وتسلم الشهادة الأستاذ/ حامد صبحي المُشرف على الإنتاج بشركة السبكي للإنتاج السينمائي، فيلم "19 ب" إنتاج: فيلم كلينك (محمد حفظي)، تأليف وإخراج: أحمد عبدالله السيد، وتسلم الشهادة الأستاذ/ أحمد عبدالله السيد مُخرج  الفيلم، فيلم"بيت الروبي" إنتاج: سينرچي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، إخراج: بيتر ميمي وتسلمت الشهادة الأستاذة/ منّه الله محمد مديرة العلاقات العامة بشركة سينرچي للإنتاج الفني، فيلم "وش في وش"   إنتاج: سي سينما برودكشنز (هاني نجيب - أحمد فهمي)، تأليف وإخراج: وليد الحلفاوي، وتسلم الشهادة الأستاذ/ أحمد فهمي مُنتج الفيلم، فيلم"ڤوي! ڤوي! ڤوي!" إنتاج: فيلم كلينك (محمد حفظي)، تأليف وإخراج: عمر هلال، وتسلم الشهادة الأستاذ/عمر هلال مخرج الفيلم، فيلم"أنف وثلاث عيون" إنتاج: لاجوني للإنتاج السينمائي (شاهيناز العقاد)، إخراج: أمير رمسيس وتسلمت الشهادة ماريا عادل. 

 

الفقرة الفنية

ثم كانت الفقرة الفنية بحفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والتي أهدت خلالها أميرة الإيقاع وعازفة الماريمبا الأولى بمصر والوطن العربي الفنانة المتألقة نسمة عبد العزيز، وذلك للعام الثاني على التوالي، باقة متنوعة من الألحان عزفتها على آلة الماريمبا، وقام بعد ذلك الأب بطرس دانيال بتكريمها وإهداءها درع المركز.

بعد ذلك جاءت اللحظات الحاسمة، والتي تم خلالها الإعلان عن الجوائز التي أقرّتها لجنة التحكيم، حيث تمّ أولاً توزيع شهادات التقدير الخاصة والإبداع الفني للدورة الثانية والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وكانت على النحو التالي:

·        شهادة للفنان القدير/ لطفي لبيب عن دوره في فيلم "وش في وش".

·        شهادة للفنان القدير/ خالد الصاوي عن دوره في فيلم "وش في وش".

·        شهادة للفنان القدير/ بيومي فؤاد عن دوره في فيلم "وش في وش".

·        شهادة للفنانة القديرة/ منحة البطراوي عن دورها في فيلم "19 ب".

·        شهادة للفنانة المتميّزة/ ناهد السباعي عن دورها في فيلم "19 ب".

·        شهادة للفنان المتميّز/ خالد كمال عن دوره في فيلم "وش في وش".

·        شهادة للفنانة المتميّزة/ دنيا سامي عن دورها في فيلم "وش في وش".

·        شهادة لمهندسة الديكور المتميّزة/ نادية عادل عن الإشراف الفني والديكور في فيلم "أنا لحبيبي".

·        شهادة للمونتيرة المتميّزة/ سارة عبد الله عن مونتاچ فيلم "19 ب".

 

جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي 

أما عن جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما والتي أقرّتها لجنة التحكيم فكانت كالتالي:

·        جائزة أحسن ممثل الفنان القدير/ سيد رجب عن دوره في فيلم 19 ب.

·        جائزة أحسن ممثلة الفنانة المتميّزة/ ياسمين رئيس عن دورها في فيلم "أنا لحبيبي".

·        جائزة أحسن ممثل دور ثان الفنان المتميز/ أحمد خالد صالح عن دوره في فيلم "19 ب".

·        جائزة أحسن ممثلة دور ثان (مناصفة) الفنانة القديرة/ أنوشكا عن دورها في فيلم "وش في وش".

·        جائزة أحسن ممثلة دور ثان (مناصفة) الفنانة المتميّزة/ فدوى عابد عن دورها في فيلم "19 ب".

·        جائزة أحسن سيناريو (مناصفة) المخرج والسيناريست المتميّز/ أحمد عبد الله السيد عن فيلم "19 ب".

·        جائزة أحسن سيناريو (مناصفة) المخرج والسيناريست المتميّز/ وليد الحلفاوي عن فيلم "وش في وش".

·        جائزة أحسن تصوير مدير التصوير المتميّز/ مصطفى الكاشف عن فيلم "19 ب".

·        جائزة أحسن مونتاچ المونتير المتميّز/ أحمد حافظ عن فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!".

·        جائزة أحسن موسيقى تصويرية الموسيقار المتميّز/ ساري هاني عن فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!".

·        جائزة أحسن ديكور مهندسة الديكور المتميّزة/ ياسمين عاطف عن فيلم "وش في وش".

·        جائزة أحسن إخراج (مناصفة) المخرج القدير/ أحمد عبد الله السيد عن فيلم "19 ب".

·        جائزة أحسن إخراج  (مناصفة) المخرج القدير/ وليد الحلفاوي عن فيلم "وش في وش".

·        جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "وش في وش" إنتاج شركة Sea Cinema Productions (هاني نجيب - أحمد فهمي) تأليف وإخراج: وليد الحلفاوي.

·        جائزة أحسن فيلم سينمائي لفيلم "19 ب" فيلم كلينك (محمد حفظي) تأليف وإخراج: أحمد عبد الله السيد.

مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي
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