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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ جنوب سيناء يدعو للاستثمار في السياحة الصحية| تفاصيل

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر بها موقع فريد للاستفادة القصوى منها، وفي إطار الاستغلال الأمثل للسياحة الصحية والعلاجية،  فتوجهنا نحو ذلك النمط كركيزة أساسية.

أشار المحافظ تشير الإحصائيات اهتمام كبار السن والأثرياء ،للسياحة الصحية وذلك عبر استغلال خطة مصر وموقعها المتميز وحسن توظيف تلك العناصر لدعم ذلك المنتج السياحي ، أصبح واجبا وطنيا لتحقيق.

وأفاد أن مصر شهدت ١٠ سنوات الماضية مبادرات صحية عديدة إطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونعمل على تنسيق لزيادة التدفقات السياحية من السياحة الصحية .

تابع قائلا : إننا نستخدم التطبيقات الإلكترونية لترويج السياحة الصحية ، مؤكدا أن مصر تزخر بمنتج السياحة الصحية.

اوضح ان السياحة الصحية تزيد معدلات الحراك السياحي وأطلب جميع أجهزة الدولة التكاتف والعمل معا وبذل جهدا لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وتحويل مصر لأكبر مقصد للسياحة الصحية في العالم.

استطرد قائلا  ان السياحة الصحية ،هدف ليس بعيد المنال في ظل امتلاكها الإمكانيات ، وأود أن أشير إلى مواقع هامة تدفع بذلك المنتج، ابرزها في العين السخنة وسفاجا ومنطقة حمام موسى ،لافتا إنه يوجد في مصر حوالي 1365 عين طبيعية.

دعا فودة رجال الأعمال المصريين والأجانب للاستثمار في السياحة الصحية ، على غرار السياحة الصحية .

تسائل من جانبه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة ، لماذا مؤتمر للسياحة الصحية؟ هو رفاهية الإنسان من كافة النواحي وتوجه الدولة المصرية دعم السياحة للوصول إلي ٣٠ مليون سائح.

أكد ان مصر قادرة تحسين تجربة السياحة الصحية ،لافتا أن هناك دول اقتصادها قائم على السياحة الصحية والسياحة التعليمية ، ومن هنا علينا الإستفادة بشكل أعمق من إمكانيات مصر .

أكد أن العمل الوطني المتكامل،  والإشراف والمتابعة تستطيع مصر أن تحصل على التصنيف الجيد، خاصة من أسواق شرق آسيا وأوروبا ، لافتا بكوادر مصر سنحقق المستهدف.

 

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