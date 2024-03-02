وزيرة الهجرة: سندعم السياحة الصحية في مصر بـ3 أذرع

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة: إن القاهرة أقدم عواصم الطب وكنز من كنوز السياحة العلاجية.

وأشارت الوزيرة، في كلمة بالمؤتمر الصحفي لمؤتمر السياحة الصحية إلى أن هناك ثلاث أذرع للمنظومة هم الطبيب والمريض والموقع الاستشفائي ،وهنا يكون لنا دور كبير وبصفتنا مسئولون عن المصريين بالخارج فلدينا أطباء على قدر عالى من الكفاءة في الخارج لنكون حلقة وصل بين هؤلاء الأطباء ودورهم في المجال الصحي في مصر .

وعن المصريين بالخارج كضلع ثاني أفادت إننا نسعي لخلق مزيد من البرامج والتعاقدات لبرامج السياحة الصحية في مصر.

تابعت قائلة: أن الضلع الثالث هو الشق الخاص بالمواقع الاستشفائية نعمل عليه لضخ استثمارات أبرزها الشركة المصرية للمصريين بالخارج، لتركز على مجال السياحة كأساس للعمل .