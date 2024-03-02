عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تحذر من التعامل مع أي شخص عند التقديم للوظائف الشاغرة

وظائف خالية بوزارة
وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية

حذرت وزارة التنمية المحلية، من التعامل مع أى شخص أو اخذ أى تعليمات أو دفع أى مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول الخاص بالاعلان  وهو 01101632227، وذلك فيما يتعلق بالوظائف الخالية المعلن عنها بديوان وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الادارية.

الوظائف الشاغرة بالتنمية المحلية 

واعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو الموضح، 

اولاً: وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز) :

المسمى الوظيفي : الوكيل الدائم

ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ) :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

 رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

ثالثاً :- وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ) :

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية و مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات و مدير عام الإدارة العامة للأمن

و مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى

ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية ومدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة و مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات و مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

واوضحت الوزارة ان العمل سيكون بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ووفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg، على أن يتم ملئ الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً.

واكدت الوزارة انه  لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد .

وينتهي التقديم للوظائف الشاغرة بالوزارة يوم 11 مارس الجاري وكان قد تم فتح باب التقديم الكترونيا يوم الاحد الموافق 11 / 2 /2024.

الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية الوظائف الشاغره التنمية المحلية مبالغ نقدية العاصمة الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يوجه بالاستعداد الجيد للخطة التدريبية الجديدة للعاملين بالمحليات

ترشيحاتنا

دراسة شاملة لاوجه الاستثمار .. قرارات مهمة لاجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة

مفاجأة من بيراميدز لـ رمضان صبحي بشأن عقده.. تفاصيل

تكليف هيئة التنمية الزراعية بإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل 3،2 مليار مديونيات متأخرة

إدخال المساعدات الإنسانية ضرورة.. وزير الخارجية يجدد التحذير من عواقب اجتياح رفح

12 مليون جنيه .. الداخلية تلاحق مافيا الدولار

الاعتماد والرقابة الصحية: جلسة علمية عن دور الجودة في تنشيط السياحة العلاجية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند

تصرفت كالبطلة.. فيديو مروع يظهر إنقاذ سائقة من الموت المحقق في أمريكا

الكون يهاجم نفسه.. تفاصيل صادمة عن تأثير الإشعاع فوق البنفسجي في الفضاء

ابنة عمرو دياب بملابس ملفتة في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ