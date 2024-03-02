أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت2 -3-2024

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم السبت الموافق 2-3-2024.
وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في مصر كالتالي:
الطماطم 7.5 جنيه للكيلو
البطاطس 11 جنيها للكيلو
البصل 24 جنيها
الخيار 11 جنيهات
الباذنجان 9 جنيهات
الملوخية 8 جنيهات
الكوسة 8 جنيهات
الفلفل الرومي 12 جنيها
الفاصوليا 25 جنيها
بسلة 25 جنيها
الجزر 4.50 جنيه
السبانخ 8 جنيهات
وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي
الجوافة 13 جنيها
البرتقال 8 جنيه
الفراولة 25 جنيها
جريب فروت 6 جنيهات
يوسفي 11 جنيهات
الكانتلوب 10 جنيهات
الرمان 24 جنيها