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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور جماهيري وشعبي كبير.. القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية الأولى بالغردقة

الكنسية الانجيلية
الكنسية الانجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، في حفل افتتاح الكنيسة الإنجيلية الأولى بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور جماهيري وشعبي كبير.

كما شارك في فعاليات الحفل الدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس بشير عزمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالغردقة، والقس ديفيد مجدي، الراعي الإكرامي للكنيسة، وذلك بحضور اللواء كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

كما شارك بالحضور الشيخ محمد عبد الكريم، والأب يونس أديب، وكيل مطرانية البحر الأحمر للأقباط الكاثوليك، وعدد من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لراعي الكنيسة القس بشير عزمي، راعي الكنيسة ولشعب كنيسة الغردقة على افتتاح مبنى الكنيسة العظيم، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة جميع الأحباء من مدينة الغردقة فرحة اليوم معًا، مضيفًا: "اليوم ونحن فرحون معًا نصلي ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على واقع المواطنة المصري، وعلينا أن نعلم جيدًا أن رسالة الكنيسة أن تقدم الرحمة للبشرية، والمحبة الحقيقية لا تهتم بهوية الناس، وبجمال الخدمة تتغير حياة الناس".

 

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