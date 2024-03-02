رئيس كفر الشيخ الأزهرية يبحث آخر استعدادات المعاهد المرشحة للجودة.. صور

بحث الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ آخر استعدادات المعاهد المرشحة للجودة لاستقبال زيارات وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من أجل اعتماد هذه المعاهد، والتي يبلغ عددها 9 معاهد على مستوى المنطقة من مختلف المراحل التعليمية، والتي من المقرر زياراتها خلال يومي الأحد والإثنين 3 و4 من مارس الجاري.

وشدد رئيس المنطقة بتكثيف المتابعات لهذه المعاهد وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها لتسهيل مهمة الوفد الزائر، وجاء هذا خلال اجتماع رئيس المنطقة بموجهي عموم ومديري المراحل التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، وذلك ظهر اليوم السبت، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور مدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة.

وتناول الاجتماع مناقشة احتياجات المعاهد المرشحة للجودة، والوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات بها، وعمل خطة موزعة لمتابعة ما تم التنويه عليه في الزيارات السابقة لمعاهد الجودة، كما اطلع فضيلته من خلال تقارير المتابعات الميدانية على مردود الزيارات السابقة.

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة تنشيط دور الموجه وتفعيل دوره ومتابعة تقييمه للمعلمين، وكذا متابعة عمل شيوخ المعاهد، وحرص على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة الايجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.

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