عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غادة شلبي : مصر تأخرت كثيرا في ملف السياحة العلاجية

غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة

أعربت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، عن تقديرها لما تقدمه الحكومة المصرية من دعم لملف السياحة الصحية، موضحة أن السياحة الصحية العلاجية تتمثل في التدخل العلاجي والطبي من مقدمي الخدمات "مستشفيات"، يعقبه دور وزارة السياحة والآثار المنظم للسائح وبرامجه .

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة قدرات المؤسسات المصرية في مصر، ضمن مؤتمر السياحة الصحية المنعقد اليوم، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،  والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب ، والدكتور أسامة عبدالحى نقيب أطباء مصر.

واوضحت شلبي، أن مصر لديها إمكانيات وموارد مهمة يمكنها أن تحقق الفارق في صناعة السياحة الصحية، مضيفة أننا تأخرنا كثيرا في هذا الملف.

استكملت قائلة، ان مصر طورت منتجاتها السياحية الثقافية والشاطئية وسياحة العائلات، للوصول إلي المستهدف وهو ١٥ مليون سائح في ٢٠٢٣ رغم الصعوبات التى مرت بها المنطقة، منوهة بأنه في ٢٠٢٣ وصل إجمالي الناتج الاقتصادي قرابة ١٨ مليار دولار من السياحة الصحية ومن المستهدف مضاعفة هذا الرقم ١٠ مرات خلال ٥ سنوات.

استطردت قائلة نحتاج وضع مخطط لمنتج السياحة الصحية، لافتة إلى أن الوزارة تتعاون مع جهات الاختصاص للاستثمار في مقاصد سياحية محددة، ونستهدف أن تكون مصر مقصد أساسي لرغبة السائحين خلال زيارتهم.

غادة شلبي السياحة الصحية الاثار الحكومة المصرية الدكتور محمد عوض تاج الدين الصحة والوقاية الشئون الصحية السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

مرتضي منصور : زوجة حلمي بكر لن تفلت من العقاب بعد جرائمها

بدء جلسة محاكمة المتهمبن في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد التموين"

أزمة في هايتي.. زعيم عصابة يهدد رئيس الوزراء وسط أعمال عنف

كولر يطمئن على الشناوي في جلسة خاصة.. شاهد

قناديل بحر في السماء.. ما القصة؟

كارثة بيئية.. غرق السفينة روبيمار الجانحة في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

فيديو

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ