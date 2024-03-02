غادة شلبي : مصر تأخرت كثيرا في ملف السياحة العلاجية

أعربت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، عن تقديرها لما تقدمه الحكومة المصرية من دعم لملف السياحة الصحية، موضحة أن السياحة الصحية العلاجية تتمثل في التدخل العلاجي والطبي من مقدمي الخدمات "مستشفيات"، يعقبه دور وزارة السياحة والآثار المنظم للسائح وبرامجه .

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة قدرات المؤسسات المصرية في مصر، ضمن مؤتمر السياحة الصحية المنعقد اليوم، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب ، والدكتور أسامة عبدالحى نقيب أطباء مصر.

واوضحت شلبي، أن مصر لديها إمكانيات وموارد مهمة يمكنها أن تحقق الفارق في صناعة السياحة الصحية، مضيفة أننا تأخرنا كثيرا في هذا الملف.

استكملت قائلة، ان مصر طورت منتجاتها السياحية الثقافية والشاطئية وسياحة العائلات، للوصول إلي المستهدف وهو ١٥ مليون سائح في ٢٠٢٣ رغم الصعوبات التى مرت بها المنطقة، منوهة بأنه في ٢٠٢٣ وصل إجمالي الناتج الاقتصادي قرابة ١٨ مليار دولار من السياحة الصحية ومن المستهدف مضاعفة هذا الرقم ١٠ مرات خلال ٥ سنوات.

استطردت قائلة نحتاج وضع مخطط لمنتج السياحة الصحية، لافتة إلى أن الوزارة تتعاون مع جهات الاختصاص للاستثمار في مقاصد سياحية محددة، ونستهدف أن تكون مصر مقصد أساسي لرغبة السائحين خلال زيارتهم.