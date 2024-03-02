عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات تصل 30 % .. محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بميت عاصم ببنها

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض أهلا رمضان

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الأسعار التي تم الإعلان عنها والخاصة بالسع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان بالمحافظة تحت رقابة مشددة، مشيرا إلى أنه شدد على عدم التلاعب بتلك الأسعار أو تغييرها للأعلى تحت أي ظرف من الظروف.


جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، لمعرض أهلا رمضان بمنطقة ميت عاصم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها، لخدمة المواطنين من أبناء المنطقة والمسافرين من وإلي المحافظات المختلفة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.


وأجرى المحافظ جولة تفقد خلالها مشتملان المعرض والسلع الغذائية، كما ناقش الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة مع الشركات العارضة كما استمع لآراء المواطنين حول تلك الأسعار، حيث تتراوح نسبة التخفيضات بالأسعار من 15 إلي 35% عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.


وناشد المحافظ، المواطنين بالحصول علي متطلباتهم الضرورية فقط وعدم التزاحم داخل المعرض والحصول علي الكميات اللازمة للاحتياجات الفعلية للأسر وعدم المبالغة في الحصول علي كميات كبيرة منها، مؤكدا أن السلع متوفرة بكميات كبيرة داخل المعارضة علي مستوى المحافظة، والضخ مستمر حتي نهاية شهر رمضان المبارك.


من جانبه قال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن معرض أهلا رمضان بمنطقة ميت عاصم بمدينة بنها هو خامس المعارض التي تم افتتاحها علي مستوى المحافظة منذ انطلاق تلك المعارض وحتي الآن، موضحا أن خطة المحافظة افتتاح 12 معرض أهلا رمضان بمراكز ومدن المحافظة، وسبق وتم افتتاح 5 معارض منها وجاري العمل تباعا لافتتاح باقي المعارض بمدن شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وشبين القناطر وكفر شكر وقها والخصوص.


وتابع وكيل الوزارة، أن جميع السلع الغذائية متوافرة وبكميات كبيرة داخل المعارض والتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة، بالإضافة إلى انتشار الشوادر والمنافذ الخاصة بالسلع المدعمة والتموين ضمن مبادرات "كلنا واحد، وجمعيتي، والبقالين التموينية" وغيرها من المبادرات، حيث تضمنت الأسعار 27 جنيها لكيلو السكر، والأرز يبدأ من 28 جنيها للكيلو، والزيت من 70 جنيها للتر، واللحوم بسعر 300 جنيها للكيلو، والمكرونة عبوة ال3 كيلو بسعر 80 جنيها، وغيرها من السلع بالمعارض.

القليوبية السلع المعروضة القاهرة الإسكندرية الزراعي القناطر الخيرية طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

ضبط سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

للمرة الثانية.. جامعة بنها تحصد كأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج فى القليوبية

تكثيف عدد الأفراد والورديات في أعمال النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة

رياضة القليوبية تكرم أبطال الجمهورية في الكونغ فو والكاراتيه

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى القتاطر الخيرية للاطمئنان على سير العمل

لصرف المعاشات.. 42 مكتب بريد يفتح أبوابه للمواطنين بالقليوبية

سفر للعمل بالخارج.. ضبط مزارع نصب على مواطنين وهرب بالقليوبية

ترشيحاتنا

انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المحامين وعضوية المجلس

هل يجوز للحائض ارتداء الجوانتي لقراءة القرآن.. الإفتاء تحسم الجدل

فاو: القيادة المصرية تعاملت بحكمة مع الصراعات في المنطقة والعالم

الرئاسة التركية توضح حقيقة اجتماع أردوغان والأسد في موسكو

مصدر رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في مفاوضات الهدنة بغزة ونسعى لاتفاق عادل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

فيديو

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ