بتخفيضات تصل 30 % .. محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بميت عاصم ببنها

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الأسعار التي تم الإعلان عنها والخاصة بالسع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان بالمحافظة تحت رقابة مشددة، مشيرا إلى أنه شدد على عدم التلاعب بتلك الأسعار أو تغييرها للأعلى تحت أي ظرف من الظروف.



جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، لمعرض أهلا رمضان بمنطقة ميت عاصم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها، لخدمة المواطنين من أبناء المنطقة والمسافرين من وإلي المحافظات المختلفة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وأجرى المحافظ جولة تفقد خلالها مشتملان المعرض والسلع الغذائية، كما ناقش الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة مع الشركات العارضة كما استمع لآراء المواطنين حول تلك الأسعار، حيث تتراوح نسبة التخفيضات بالأسعار من 15 إلي 35% عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.



وناشد المحافظ، المواطنين بالحصول علي متطلباتهم الضرورية فقط وعدم التزاحم داخل المعرض والحصول علي الكميات اللازمة للاحتياجات الفعلية للأسر وعدم المبالغة في الحصول علي كميات كبيرة منها، مؤكدا أن السلع متوفرة بكميات كبيرة داخل المعارضة علي مستوى المحافظة، والضخ مستمر حتي نهاية شهر رمضان المبارك.



من جانبه قال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن معرض أهلا رمضان بمنطقة ميت عاصم بمدينة بنها هو خامس المعارض التي تم افتتاحها علي مستوى المحافظة منذ انطلاق تلك المعارض وحتي الآن، موضحا أن خطة المحافظة افتتاح 12 معرض أهلا رمضان بمراكز ومدن المحافظة، وسبق وتم افتتاح 5 معارض منها وجاري العمل تباعا لافتتاح باقي المعارض بمدن شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وشبين القناطر وكفر شكر وقها والخصوص.



وتابع وكيل الوزارة، أن جميع السلع الغذائية متوافرة وبكميات كبيرة داخل المعارض والتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة، بالإضافة إلى انتشار الشوادر والمنافذ الخاصة بالسلع المدعمة والتموين ضمن مبادرات "كلنا واحد، وجمعيتي، والبقالين التموينية" وغيرها من المبادرات، حيث تضمنت الأسعار 27 جنيها لكيلو السكر، والأرز يبدأ من 28 جنيها للكيلو، والزيت من 70 جنيها للتر، واللحوم بسعر 300 جنيها للكيلو، والمكرونة عبوة ال3 كيلو بسعر 80 جنيها، وغيرها من السلع بالمعارض.