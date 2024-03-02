قصة «وقف المليار وجبة» في الإمارات.. حاكم دبي يروي التفاصيل

أكد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، اليوم السبت أن "وقف المليار وجبة" هو أعلى برج وقفي في الإمارات.

وأشار حاكم دبي إلى أن برج "وقف المليار وجبة" يعد خطوة جديدة لتنمية أصول الوقف بما يضمن استدامة واستمرارية العمل الإنساني الإماراتي للعقود، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.

وأضاف بن راشد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": ضمن متابعاتنا للمشاريع الإنسانية … اطلعت على برج "وقف المليار وجبة".. أعلى برج وقفي في الإمارات.. يقع على شارع الشيخ زايد باستثمارات 800 مليون درهم، خطوة جديدة لتنمية أصول الوقف بما يضمن استدامة واستمرارية العمل الإنساني الإماراتي للعقود القادمة بإذن الله.