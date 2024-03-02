محمد بن راشد يصدر قرارات جديدة بشأن جهاز أمن الدولة في دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، اليوم السبت قرارات جديدة بشأن جهاز أمن الدولة في إماراة دبي.

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، بأن "بن راشد" أصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي جاءت كالتالي:

الفريق طلال حميد بالهول، رئيسا لجهاز أمن الدولة بدبي.

اللواء عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.

اللواء تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الشيخ محمد بن راشد أن "وقف المليار وجبة" هو أعلى برج وقفي في الإمارات، مشيرا إلى أنه يعد خطوة جديدة لتنمية أصول الوقف بما يضمن استدامة واستمرارية العمل الإنساني الإماراتي لعقود.