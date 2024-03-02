ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية.. مخرج "المفتاح" الفلسطيني يكشف المصدر الأساسي لقصة الفيلم

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية صباح اليوم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام ما بين التحريك والروائي القصير وذلك ضمن فعاليات الدورة ال٢٥ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وكان من أبرز هذه الأفلام الفيلم الفلسطيني "المفتاح" للمخرج ركان مياسي الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة وتدور أحداثه حول عائلة إسرائيلية تواجه قلق متواصل يبدأ من الطفلة ثم الام ثم الاب بإن هناك من يحاول أن يفتح باب المنزل ليلا وكأن أرواح الفلسطينيين تطاردهم لأنهم أخذوا أرضهم وبيوتهم.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ وحضرها مخرج فيلم المفتاح ركان مياسي الذي كشف عن تفاصيله قائلا : فيلم المفتاح مأخوذ من أحدي قصص كتاب "100 عام ما بعد النكبة " الذي يضم ١٢ قصة قصيرة والحقيقة أن أكثر قصة جذبتني هي قصة " المفتاح " وبرغم أن الفيلم عن القلق الذي يعيشه الإسرائيليين لكن نشعر بروح الفلسطيني من خلال صوت المفتاح.

واضاف ركان أن الفيلم انتاج عربي مشترك وتم تصويره في الأردن وابطاله فنانين فلسطينيين .

وأشار ركان إلى أن اختيار اسم الفيلم " المفتاح " يعبر عن رسالة الفيلم وهو حق الفلسطيني في العودة لأرضه.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

معروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية