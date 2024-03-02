اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال رئيس الدائرة الأولى.

وكان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر قد قرر إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجهة اليها بالقتل العمد بعد كشفت التحقيقات كذب الإدعاء بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز.

وكان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من المستشفي العام بالغردقة بدخول طفلتين أربعة أعوام (توأم) جثتين بصحبة والدتهما وبإجراء الكشف عليهما ثبت وفاتهما وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.