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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى بالجيش الثالث الميدانى

صدى البلد

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى الذى ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

الجيش الثالث الميداني

وألقى اللواء أح شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميدانى للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام والمسئوليات التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار بنطاق المسئولية .

بدأت المرحلة بعرض الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات المشاركة بإستخدام أحدث النظم ووسائل القيادة والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع.

رئيس الأركان

وناقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقاً للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع ، مشيداً بالجهد المبذول والمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث الميدانى ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالى داخل الوحدات والتشكيلات والحفاظ على ما تمتلكه من أسلحة ومعدات وتعظيم الإستفادة منها لتطوير آدائها وفقاً لأحدث النظم بما يمكنها من مجابهة التحديات المختلفة أثناء تنفيذ المهام.

رئيس الأركان الجيش الثالث الميدانى القوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى

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