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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير حسام زكي: التعاون الإيجابي عنوان علاقات الجامعة العربية مع تركيا

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم السبت أن الدول العربية بدأت صفحة جديدة مع تركيا عنوانها التعاون الإيجابي.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقائه عبر فضائية "تي آر تي" التركية، إن اللقاءات التي أجراها مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونائبه، كانت  إيجابية وتعبر عن صفحة جديدة في العلاقات العربية التركية، بعد فترة من التوتر.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن تركيا لديها مصالح في المنطقة، التي تضم أغلب الدول العربية والجامعة هي عنوان هذه الدول ومن الطبيعي أن يكون هناك تلاقي وتعاون بين الجانبين، وهذا ما نحن بصدده في المرحلة الحالية.

وشارك "زكي" في جلسة "بناء السلام في الشرق الاوسط" في إطار فعاليات منتدي انطاليا للدبلوماسية في نسخته الثالثة المنعقد في تركيا صباح اليوم، بصحبة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب.

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