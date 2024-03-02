مران الأهلي| الفريق يبدأ الاستعداد لنهائي كأس مصر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة ‏الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد «الأول بارك» ‏في السعودية.‏



وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية؛ ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏



وواصل محمد الشناوي كابتن الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏



وأغلق الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏