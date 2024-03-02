عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من المدير الفني للزمالك استعداداً للقاء الأهلي بنهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن كواليس استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “جوميز يدرس السفر بكل لاعبيه في رحلة السعودية بما فيهم المصابين”. 

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفيا في الثامنة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، قبل لقاء سوار الغيني المقرر له غدا الأحد في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كرة القدم بنادي الزمالك نهائي كأس مصر نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل في رمضان

من السبت للخميس.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن وقف عملياته في بعض مناطق غزة

عرض فرنسي لشراء محمد عبد المنعم من النادي الأهلي |مفاجأة عاجلة

حصانة.. خبراء يكشفون عن دولة وحيدة تبحر سفنها بأمان في البحر الأحمر

قرار عاجل من المدير الفني للزمالك استعداداً للقاء الأهلي بنهائي كأس مصر

إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث طعن بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ