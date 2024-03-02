قرار عاجل من المدير الفني للزمالك استعداداً للقاء الأهلي بنهائي كأس مصر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن كواليس استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “جوميز يدرس السفر بكل لاعبيه في رحلة السعودية بما فيهم المصابين”.

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفيا في الثامنة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، قبل لقاء سوار الغيني المقرر له غدا الأحد في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.