وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ المنوفية استعدادات استقبال شهر رمضان

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً بعد ظهر اليوم مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وكذا متابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، تابع اللواء هشام آمنة مع اللواء إبراهيم أبو ليمون تنفيذ التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين وخاصة احتياجاتهم فى شهر رمضان المبارك وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، مُشيرًا إلى أهمية التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" وكذا مبادرة "كلنا واحد"علي أرض المحافطة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، وكذا شوادر بيع اللحوم والتأكد من تغطيتها لجميع أنحاء مراكز وقرى المحافظة وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة فى هذا الشأن .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية رفع درجة استعداد محافظة المنوفية لاستقبال شهر رمضان المعظم وتكثيف الأجهزة التنفيذية للقيام بالحملات الرقابية اليومية على كافة الأنشطة والمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً ، وذلك للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين، إضافة إلى التأكد من وجود بيان بأسعار السلع التي يتم بيعها سواء بالشوادر أو المحلات أو السلاسل التجارية والالتزام بتلك الأسعار، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها ومراقبة جودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها، وإعادة طرح السلع التي يتم مصادرتها بالمنافذ .

ومن جانبه.. أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار جهود المحافظة استعداداً لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، مشيرا إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ "أهلا رمضان" في كافة أنحاء المحافظة مما كان لها الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى والمرور الدورى على كافة المنافذ والمعارض لمتابعة الأسعار وتوافر السلع، فضلاً عن المتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضاري.